Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 04:31-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.8 olub.

Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.