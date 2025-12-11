https://news.day.az/azerinews/1801501.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 04:31-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.8 olub. Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 04:31-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3.8 olub.
Zəlzələnin ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре