Əli Əsədov Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyinə həsr olunan forumda iştirak edir

Aşqabadda "Beynəlxalq sülh və etimad ili (2025)", Beynəlxalq Neytrallıq Günü və Türkmənistanın daimi neytrallığının 30 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq forum keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov forumda iştirak edir. Baş nazirin forumun plenar iclasında çıxış edəcəyi gözlənilir.
Xəbər yenilənəcək
