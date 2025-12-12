https://news.day.az/azerinews/1801903.html Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlindən 32 109 nəfər və ya 0,3 faiz artaraq 2025-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 256 min 998 nəfərə çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Ölkə əhalisinin 54,4 faizini şəhər, 45,6 faizini kənd sakinləri təşkil edir.
