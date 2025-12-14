https://news.day.az/azerinews/1802356.html Pənah Hüseyn partiya sədrliyindən istefa verib Azərbaycan Xalq Partiyasının VII növbədənkənar qurultayı keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə partiyanın sədri Pənah Hüseyn paylaşım edib. Bildirilib ki, qurultay Pənah Hüseynin istefasını qəbul edib. Qiyas Böyükağa oğlu Sadıqov AXP-nin sədri seçilib.
