https://news.day.az/azerinews/1802692.html Azərbaycan XİN Bəhreyni Milli Günü münasibətilə təbrik edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bəhreyn Krallığını Milli Günü münasibətilə təbrik edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. "Bəhreyn Krallığının Milli Günü münasibətilə Bəhreyn hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq.
Azərbaycan XİN Bəhreyni Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bəhreyn Krallığını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə XİN "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Bəhreyn Krallığının Milli Günü münasibətilə Bəhreyn hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq.
Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре