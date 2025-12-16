60 yaşdan yuxarı və əlilliyi olan şəxslərə amnistiya tətbiq olunacaq
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan "Konstitusiya və Suverenlik İli" münasibətilə amnistiya elan edilməsi haqqında Milli Məclisin Qərar layihəsində öz əksini tapıb.
Qərar layihəsinə əsasən, 60 yaşına çatmış şəxslərə və orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə də amnistiya tətbiq ediləcək.
Bu şəxslər, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad ediləcək və həmçinin onların sosial hüquqları qorunacaq.
60 yaşına çatmış şəxslərə və orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə də amnistiya tətbiq etməyi qərara alıb. Bu şəxslər, müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad ediləcək və həmçinin onların sosial hüquqları qorunacaq.
