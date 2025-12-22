https://news.day.az/azerinews/1804206.html Bakıda evdə yanğın olub - Ölən var Bakıda evdə qısaqapanma olub, bir nəfər həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 21-i baş verib. Belə ki, Starçevoy Andrey Vladimiroviç yaşadığı Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Cənub Dərə küçəsində yerləşən evdə qısaqapanma səbəbindən baş verən yanğın nəticəsində ölüb.
Bakıda evdə yanğın olub - Ölən var
Bakıda evdə qısaqapanma olub, bir nəfər həyatını itirib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə dekabrın 21-i baş verib.
Belə ki, Starçevoy Andrey Vladimiroviç yaşadığı Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Cənub Dərə küçəsində yerləşən evdə qısaqapanma səbəbindən baş verən yanğın nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре