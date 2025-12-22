Satışa limit qoyuldu, qiymətlər kəskin bahalaşdı - Bakıda siqaret qıtlığı
Paytaxtda bəzi market və köşklərdə siqaret satışı məhdudlaşdırılıb.
Day.Az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə supermarketlərin kassirlərinə xəbərdarlıq edilib.
Belə ki, müştərilərə eyni siqaretdən bir paket, israr ediləcəyi təqdirdə maksimum iki paket satmaq tapşırılıb.
Bu addımın atılması şirkətlərin satışı dayandırması ilə əlaqələndirilib. Problemin yanvarın 6-dək davam edəcəyi gözlənilir.
Onu da qeyd edək ki, qıtlıq səbəbindən paytaxtın bir sıra köşklərində siqaretlər vitrinlərdən yığışdırılıb və qiymətlər kəskin artırılıb. Belə ki, 4.80 manata təklif olunan "Sobranie" siqaretinin qiyməti bu gündən etibarən 5.50 manata yüksəlib. Digər siqaretlərin də qiymətində 15-20 faiz artım var. Üstəlik, həmsöhbət olduğumuz satıcılar qiymətin daha da yüksələcəyini qeyd ediblər.
