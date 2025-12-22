“Bakı Metropoliteni”ndə audit yoxlamaları zamanı nələr aşkarlanıb? - RƏSMİ
"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində (QSC) aparılmış audit yoxlamaları zamanı bir sıra qeyri-müəyyənliklər aşkar edilib. Bu, əmlak və avadanlıqların qiymətləndirilməsi, eləcə də sərnişindaşıma gəlirlərinin uçotu ilə bağlı bir sıra qeyri-müəyyənliklər ortaya çıxıb.
Day.Az QSC-nin maliyyə sənədlərinə istinadən xəbər verir ki, dəyərsizləşmə yoxlaması çərçivəsində bəzi əsas vəsaitlərin ədalətli dəyəri keçmiş dövrlərin satınalma qiymətlərinə əsasən hesablanıb, lakin bu aktivlərə dair sənədlər saxlanılmayıb.
Belə ki, 2018-ci ilədək alınmış və dəyərsizləşmədən əvvəl ümumi balans dəyəri 75 milyon 85 min manat olan əsas vəsaitlərin 31 dekabr 2024-cü il tarixinə silinmə xərcləri çıxılmaqla hesablanmış ədalətli dəyəri 28 min 597 min manat təşkil edib. Eyni zamanda, bəzi əmlak və avadanlıq obyektləri üzrə ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi mümkün olmayıb və həmin aktivlərin dəyəri 9 milyon 328 min manat xalis qalıq dəyəri səviyyəsində qəbul edilib.
Audit zamanı "Bakı Metropoliteni"nin sərnişindaşıma üzrə gəlirlərinin tamlığı da qiymətləndirilib.
Gəlirlərin uçotu üçün istifadə olunan sistemin ümumi İT nəzarət mexanizmləri yoxlanılsa da, sistemin effektivliyi ilə bağlı kifayət qədər audit sübutu toplanmayıb. Bu səbəbdən, 31 dekabr 2024-cü il tarixinə başa çatan il üzrə 100 milyon 647 min manat məbləğində sərnişindaşıma gəlirinin tamlığı təsdiq edilməyib.
Audit "Deloitte" beynəlxalq audit şəbəkəsinə daxil olan qurum tərəfindən aparılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре