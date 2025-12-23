"Rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi - Müasir alətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir
Bakıda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi: Müasir alətlər və beynəlxalq əməkdaşlıq" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, konfransın keçirilməsində məqsəd tərəfdaş ölkələrin rəsmi nümayəndələrini bir araya gətirmək, rəqəmsal mühitdə, o cümlədən süni intellekt sahəsində uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı problemləri və qarşıda duran çağırışları müzakirə etməkdir.
Eyni zamanda, uşaqların zərərli məlumatlardan qorunması sahəsində təcrübə mübadiləsi təşkil etmək, bu istiqamətdə qlobal və regional əməkdaşlıq imkanlarını gücləndirməkdir.
Qeyd edək ki, konfransda İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Zəhra Pezeşkian, həmçinin Türkiyə, Mərakeş, Qətər və Şimali Kiprdən olan rəsmi şəxslər və beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələri (BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin (CRC) sədri, ICESCO-nun Baş direktorunun müşaviri) çıxış edəcəklər.
Xəbər yenilənəcək
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре