Bu rayonlarda qar gözlənilir

Dekabrın 25-i gündüzdən başlayaraq 26-sı gündüzədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlığında əks olunub.

Məlumata əsasən, Azərbaycanın rayonlarında Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi ehtimal olunur.