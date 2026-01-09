https://news.day.az/azerinews/1808405.html Anar Mehdiyevə cinayət işi açıldı - Yarım milyondan çox yeyinti "Azərşəkər" MMC-nin İdarə Heyətinin sədri Anar Mehdiyev cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Mehdiyev xüsusilə külli miqdarda (500 min manatdan çox) mənimsəmədə ittiham olunur. A.Mehdiyev barəsində məhkəməyə qədər həbs deyil, polisin nəzarəti altına vermə qətimkan tədbiri seçilib.
