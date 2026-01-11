İran parlamentinin sədri ABŞ-ni xəbərdar edib

İran hazırda eyni anda dörd istiqamətdə mübarizə aparır.

Day.Az xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf deyib.

O bildirib ki, bu qarşıdurmalardan biri İsrail və ABŞ ilə əlaqədardır. Spikerin sözlərinə görə, paralel olaraq iqtisadi, kognitiv-psixoloji, eləcə də hərbi-terror xarakterli müharibələr davam edir.

Qalibaf ABŞ-nin etiraz proseslərinə müdaxiləsinə də münasibət bildirib və qeyd edib ki, ABŞ İrana hücum edərsə, amerikalıların nəzarətində olan ərazilər və hərbi kontingentlər İran üçün legitim hədəflərə çevriləcək.