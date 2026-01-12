Su şəbəkələrində sızmaların aşkarlanması üçün yeni monitorinq sistemləri quraşdırılacaq

Magistral və paylayıcı su şəbəkələrində sızma və nasazlıqların aşkarlanması üçün SCADA və IoT əsaslı monitorinq sistemləri quraşdırılacaq.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

Belə ki, 2026−2031-ci illərdə 1 pilot ərazidə monitorinq sisteminin qurulması, 2 pilot ərazidə monitorinq sisteminin qurulması və monitorinq sisteminin qurulmasının tamamlanması planlaşdırılır.