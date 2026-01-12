https://news.day.az/azerinews/1808881.html Su şəbəkələrində sızmaların aşkarlanması üçün yeni monitorinq sistemləri quraşdırılacaq Magistral və paylayıcı su şəbəkələrində sızma və nasazlıqların aşkarlanması üçün SCADA və IoT əsaslı monitorinq sistemləri quraşdırılacaq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2026−2031-ci illərdə 1 pilot ərazidə monitorinq sisteminin qurulması, 2 pilot ərazidə monitorinq sisteminin qurulması və monitorinq sisteminin qurulmasının tamamlanması planlaşdırılır.
