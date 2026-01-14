https://news.day.az/azerinews/1809354.html “Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO Yasamal rayonu, Moskva prospektinin "Şamaxinka" adlanan yol sahəsi svetoforlarla tənzimlənəcək. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
“Şamaxinka”da yeni svetoforlar quraşdırılır - VİDEO
Yasamal rayonu, Moskva prospektinin "Şamaxinka" adlanan yol sahəsi svetoforlarla tənzimlənəcək.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu məqsədlə hərəkətin təşkilində edilən dəyişikliklərlə əlaqədar DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən yolda yeni svetofor dirəkləri quraşdırılıb, kabel-kommunikasiya xətlərinin çəkilişi işləri aparılır.
Qeyd edək ki, görülən işlər Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) layihəsi əsasında həyata keçirilir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре