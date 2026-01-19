Qadağan olunan asbest niyə təhlükəlidir? - Həkim həyəcan təbili
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən əşyaların siyahısı genişləndirilir. Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsində müzakirə olunan qanun layihəsinə əsasən, asbest və tərkibində asbest olan materiallar mülki dövriyyədən çıxarılacaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı asbesti kanserogen məhsul kimi təsnif edib, Avropa İttifaqı isə bu materialların istifadəsini uzun illərdir qadağan edib. Asbest həmçinin BMT-nin Bazel Konvensiyası və Rotterdam Konvensiyası çərçivəsində təhlükəli maddə kimi tanınıb.
Qanun layihəsi beynəlxalq təcrübə və ictimai sağlamlığın qorunması məqsədilə hazırlanıb. Sənədə əsasən, asbest və asbest tərkibli məhsullar rəsmi şəkildə mülki dövriyyədən çıxarılacaq. Qanunun 2027-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulur.
Bəs azbest insan sağlamlığı üçün hansı təhlükələri yaradır?
Həkim Adil Qeybulla Day.Az-a açıqlamasında bildirib ki, asbest kanserogen maddədir və onun ağciyər xərçənginin yaranmasında birbaşa rolu elmi şəkildə sübuta yetirilib. Onun sözlərinə görə, azbestin bədənə daxil olması ilk növbədə bronx epitelində və ağciyər toxumalarında, eləcə də ümumilikdə orqanizmin müxtəlif hissələrində xərçəng şişlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Xüsusilə azbest sənayesində çalışan şəxslər daim bu risklə üz-üzə qalırlar.
Həkim qeyd edib ki, azbestin istifadəsi və işlənməsi, əgər onu əvəz edən yetərli və təhlükəsiz materiallar mövcuddursa, qadağan edilməlidir. Onun fikrincə, kanserogen maddələrin mümkün qədər sənaye istehsalından çıxarılması əsas strategiya olmalıdır.
"Əgər adekvat alternativlər varsa, həmin maddələrin istehsaldan tam çıxarılması məqsədəuyğundur. Görünür, Azərbaycanda da bu amillər nəzərə alınaraq, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun şəkildə azbest və asbest tərkibli şiferlərin istifadəsi qadağan edilir. Təəssüf ki, uzun illər ərzində kənd yerlərində bu materiallardan geniş istifadə olunub. Lakin hazırda müxtəlif dam örtükləri, metal, keramika və digər alternativ materiallar mövcud olduğuna görə bu qərar düzgün və vaxtında verilmiş qərardır", - deyə həkim əlavə edib.
Qeyd edək ki, Avropanın bir çox ölkəsində asbestin istifadəsi və ticarəti qadağan edilib. Xüsusilə Avropa İttifaqının üzv ölkələri 1 yanvar 2005-ci ildən etibarən bütün növ asbestin istifadəsini qadağan edən müvafiq direktivlər qəbul ediblər. Bu çərçivədə Almaniya, Fransa, İtaliya, İspaniya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Belçika, Niderland, Portuqaliya, Yunanıstan, Avstriya, İrlandiya, Birləşmiş Krallıq və digər Avropa ölkələrində asbest və asbest tərkibli məhsulların istifadəsi tam dayandırılıb və ya ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре