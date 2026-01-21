Tramp Davosda keçirilən Forumda iştirak etmək üçün İsveçrəyə çatdı - YENİLƏNİB 2
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün İsveçrəyə çatıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Bundan əvvəl Ağ Ev rəhbərinin təyyarəsi texniki nasazlıq səbəbindən Vaşinqtona geri qayıtmışdı.
---------
09:17
ABŞ Prezidenti Donald Trampı daşıyan təyyarə Sürix şəhəri istiqamətinə yola düşüb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Amerika prezidentinin təyyarəsində baş vermiş texniki nasazlıqdan (göyərtənin elektron avadanlığının işində pozuntu yaranıb) sonra o, Vaşinqtondan daha kiçik ölçülü təyyarəyə minib.
---------
10:07
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Dünya İqtisadi Forumunda iştirak üçün Davosa aparan təyyarə (Air Force One) texniki nasazlıq səbəbindən ABŞ-yə geri qayıtmağa məcbur olub.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
"Air Force One" təyyarəsi Endryus birləşdirilmiş hərbi bazasına eniş edib",- deyə məlumatda qeyd olunub.
Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Levitt sonradan bildirib ki, prezident təyyarəsinin göyərtəsində elektrik sistemi ilə bağlı kiçik problem yaranıb. Təyyarə dəyişdirildikdən sonra Amerika liderinin yenidən Davosa qayıdacağı qeyd olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре