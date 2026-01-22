https://news.day.az/azerinews/1811185.html Elvin Cəfərquliyev "Qarabağ" ın qələbəsini özünəməxsus şəkildə qeyd etdi - VİDEO "Qarabağ" klubunun futbolçusu Elvin Cəfərquliyev "Ayntraxt" (Almaniya) üzərində qələbəni özünəməxsus şəkildə qeyd edib. Qeyd edək ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda doğma meydanda "Ayntraxt" (Almaniya) ilə qarşılaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VII turunun oyununda doğma meydanda "Ayntraxt" (Almaniya) ilə qarşılaşıb.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda reallaşan matç Azərbaycan çempionunun 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Ağdam təmsilçisinin heyətində Kamilo Duran dubl müəlliffi (4, 80) olub. Qonaqların heyətində Can Uzun (11) və Fares Chaibi (78-pen) fərqləniblər. "Köhlən atlar"a qələbə gətirən qola isə 90+4-cü dəqiqədə Bəhlul Mustafazadə imza atıb.
Day.Az həmin görüntüləri təqdim edir:
