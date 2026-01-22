Azərbaycanda ilk olaraq bu şəxslərlə saathesabı müqavilə bağlanacaq
Saathesabı əməkhaqqıya keçid layihəsi hazırda hökümətə təqdim edilib və müzakirə çərçivəsindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu fikirləri Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti tərəfindən keçirilən mətbuat konfransında Xidmətin rəisi Vəli Quliyev "Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin 2025-ci il üzrə gördüyü işlər və 2026-cı il üçün hədəfləri" mövzusunda çıxış edərkən deyib.
O bildirib ki, bu istiqamətdə məhələli işlər nəzərdə tutulub.
"Bir çox ölkələrdə həm aylıq minimum əməkaqqı, həm saathesabı maaş sistemi mezanizmi mövcuddur. Azərbaycanda saathesabı əmək müqaviləsinə ilkin mərhələdə natamam əmək müqaviləsi, həmçinin 1 aylıq əmək müaviləsi ilə işləyənlərin keçidi planlaşdırılır".
