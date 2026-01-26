“Qarabağ” “pley-off”da bu 4 klubdan biri ilə oynayacaq

"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində sonuncu turun oyununa hazırlaşır.

Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, komandamız 8-ci turda çətin səfər oyununa çıxacaq - İngiltərədə yerli "Liverpul"un qonağı olacaq.

"Liverpul" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə yanvarın 29-u saat 00:00-da başlayacaq. 

Bu oyun həm "Liverpul", həm də "Qarabağ" üçün prinsupial xarakter daşıyır.

"Liverpul" mütləq qalib gəlmək istəyəcək, çünki bu halda 1/8 finala vəsiqəni birbaşa təmin edəcək. Heç-heçə və ya uduzmaq "Liverpul"u "pley-off"a çıxaracaq ki, bu halda da komanda hansısa rəqiblə daha iki oyun (evdə və səfərdə) keçirməli olacaq.

UEFA ekspertlərinin hesablamalarına görə, "Qarabağ" 90% Çempionlar Liqasının 24 komandası arasına - yəni "pley-off" mərhələsinə çıxışı təmin edib.

"Qarabağ" "Liverpul" üzərində qələbə qazansa və ya heç-heçə etsə "pley-off"a öz hesabına adlayacaq. Amma komandamız uduzacağı təqdirdə bir neçə digər oyunun nəticəsinə uyğun olaraq növbəti mərhələyə keçəcək.

Belə ki, 8-ci turda keçiriləcək 7 oyunun nəticəsi "Qarabağ" üçün çox maraqlı olacaq.

Əgər həmin 7 oyundan 2-sində, məsələn, "Barselona" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka) oyununda ispanlar uduzmasa, eyni zamanda "Napoli" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə) matçında ingilislər məğlub olmasa, "Qarabağ"ın "pley-off"a yolu istənilən halda avtomatik açılır.

"Qarabağ"ın uduzacağı təqdirdə "pley-off"a çıxması üçün açağıdakı oyunlarda adları qara şriftlə verilmiş klublardan heç olmasa ikisi uduzmamalıdır:

"Napoli" (İtaliya) - "Çelsi" (İngiltərə)

PSV (Hollandiya) - "Bavariya" (Almaniya)

"Monako" (Fransa) - "Yuventus" (İtaliya)

"Bayer Leverkuzen" (Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya)

"Atletik" (İspaniya) - "Sportinq" (Portuqaliya)

"Ayaks" (Niderland) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

"Barselona" (İspaniya) - "Kopenhagen" (Danimarka)

Yeri gəlmişkən, "Qarabağ"ın "pley-off"dakı potensial rəqibləri də artıq məlumdur: komandamız növbəti mərhələdə bu 4 klubdan biri ilə qarşılaşacaq. Bunlar İngiltərənin "Nyukasl", İtaliyanın "Atalanta" və "İnter", Almaniyanın "Borussiya Dortmund" klublarıdır.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" da daxil olmaqla daha 17 komanda "pley-off" mərhələsi üçün yarışacaq. 