Bakıda oğul anasını amansızlıqla qətlə yetirdi - FOTO
Bakıda oğul anasını öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə faciə baş verən ailənin yaxınları məlumat verib.
Məlumatda bildirilir ki, 2026-cı il yanvarın 24-ü saat 11 radələrində Maştağa südçülük sovxozunda Ağayev Emil Xanlar oğlu anası 67 yaşlı Ağayeva Həyat Nəzər qızını amansızlıqla qətlə yetirib.
Emil Ağayev əvvəllər narkotik istifadəçisi olub. O, hətta bir müddət aidiyyatı dispanserdə bu asılılığa görə müalicə də alıb. Mərhumun əzizlərinin fikrincə Emin Ağayev hadisəni əvvəlcədən planlayıb. Çünki həmin gecə Emin Ağayev yoldaşı ilə birgə qayınanasıgildə qalıb. Səhər saatlarında evə qayıdaraq anasının iş yerinə taksi göndərib, onun təcili evə gəlməsini xahiş edib. Bundan sonra anasını bıçaqla xüsusi amansızlıqla qətlə yetirib.
Baş Prokurorluqdan Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, şübhəli Emil Ağayev saxlanılıb.
Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре