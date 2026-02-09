Valideynlər uşaqların tefefonda nəyə baxdığına nəzarət etməlidir - XƏBƏRDARLIQ
Son illər uşaqların tərbiyəsində valideyn nəzarətinin zəifləməsi ciddi problemlərə yol açıb. Artıq bəzi məktəblərdə baş verənlər problemin ciddi olduğunu deməyə əsas verir.
Sosiloloq Mətanət Məmmədova Day.Az-a açıqlamasında deyib ki, problemin kökündə əsasən valideyn nəzarətsizliyi dayanır.
"İllər əvvəl övladların kompüter və telefon qarşısında nəzarətsiz qalması adi hal kimi qəbul edildi. Valideynlər uşaqların hansı cizgi filmlərinə baxdığını, hansı oyunları oynadığını, sosial şəbəkələrdə hansı məzmunlarla qarşılaşdığını nəzarətsiz buraxdılar."
Mətanət Məmmədova bildirib ki, uşaqlara erkən yaşlardan telefon verilməsi onların psixoloji inkişafına mənfi təsir göstərdi.
"Zorakılıq və aqressiya dolu filmlər, oyunlar və videolar tədricən uşaqların düşüncə tərzinə hopdu. Tərbiyə prosesi ailədən çıxaraq sosial şəbəkələrin və virtual platformaların üzərinə keçdi. Bu isə uşaqların sağlam düşünmə qabiliyyətinin zəifləməsinə, aqressiv davranışların formalaşmasına səbəb oldu. Bir çox valideynlər rahatlıq naminə uşaqları öz başına buraxdı. Uşaq otaqları nəzarətsiz ekran məkanına çevrildi. Uşaqlar saatlarla telefon və kompüter qarşısında qalaraq yaşlarına uyğun olmayan məzmunlara baxdılar. Valideynlə uşaq arasında ünsiyyət azaldı, emosional bağ zəiflədi. Nəticədə uşaqlar real həyatla virtual dünya arasındakı sərhədi itirməyə başladılar."
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
