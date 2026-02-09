Fəzail Ağamalı vəfat etdi

Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı vəfat edib.

Bu barədə Trend-ə millət vəkili Səbinə Salmanova məlumat verib.

Qeyd edək ki, Fəzail Ağamalı 1947-ci il avqustun 26-da Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalında anadan olub. 1965-ci ildə Dəstəgird orta məktəbini bitirib. 1966-1971-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır.

 

1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olunub və 1980-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.

Fəzail ağamalı Azərbaycan Milli Məclisinin I, II, III, IV, V və VI çağırış deputatı olub.