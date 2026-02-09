https://news.day.az/azerinews/1814982.html Fəzail Ağamalı vəfat etdi Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı vəfat edib.
Fəzail Ağamalı vəfat etdi
Milli Məclisin sabiq deputatı, Ana Vətən Partiyasının keçmiş sədri Fəzail Ağamalı vəfat edib.
Bu barədə Trend-ə millət vəkili Səbinə Salmanova məlumat verib.
Qeyd edək ki, Fəzail Ağamalı 1947-ci il avqustun 26-da Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalında anadan olub. 1965-ci ildə Dəstəgird orta məktəbini bitirib. 1966-1971-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində təhsil almışdır.
1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olunub və 1980-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb.
Fəzail ağamalı Azərbaycan Milli Məclisinin I, II, III, IV, V və VI çağırış deputatı olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре