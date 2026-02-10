Fəzail Ağamalı ilə vida mərasimi keçiriləcək

Dünən Türkiyədə vəfat edən sabiq deputat Fəzail Ağamalı ilə vida mərasimi keçiriləcək.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun qızı, millət vəkili Günay Ağamalı paylaşım edib.

O bildirib ki, vida mərasimi bu gün saat 12:00-da Heydər məscidində keçiriləcək.

Dəfndən sonra Heydər məscidində hüzr mərasimi təşkil olunacaq.

Mərhumun 3-7 mərasimi isə 12 fevral saat 11:00-15:00 aralığında Heydər məscidində keçiriləcək.