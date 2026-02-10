Prezident İlham Əliyevin Ceyms Devid Vens ilə məhdud tərkibdə görüşü olub

Fevralın 10-da Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə məhdud tərkibdə görüşü olub.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. 

Xəbər yenilənəcək