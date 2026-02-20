"İlin hakimi" mükafatının qalibi açıqlandı

Day.Az xəbər verir ki, Bakıda keçirilən Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda Azərbaycan Hakimlər İttifaqının təsis etdiyi 2025-ci il üzrə "İlin hakimi" mükafatının təqdim edilməsi mərasimi baş tutub.

Mükafat "Uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə" Ali Məhkəmənin hakimi Şahin Yusifova təqdim edilib.