"İlin hakimi" mükafatının qalibi açıqlandı

Day.Az xəbər verir ki, Bakıda keçirilən Azərbaycan Hakimlərinin II Forumunda Azərbaycan Hakimlər İttifaqının təsis etdiyi 2025-ci il üzrə "İlin hakimi" mükafatının təqdim edilməsi mərasimi baş tutub.
Mükafat "Uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə" Ali Məhkəmənin hakimi Şahin Yusifova təqdim edilib.
