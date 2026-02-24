Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilir

Day.Az xəbər verir ki, görüşdə üç ölkənin parlamentləri arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, regional təhlükəsizlik, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri və birgə layihələr müzakirə olunacaq.

