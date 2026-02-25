Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad olunub

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC İdarə Heyətinin sədrinin müşaviri Məhəmməd Paşazadə vəzifəsindən öz ərizəsi əsasında ayrılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-dən bildirilib.

Bildirilib ki, proses əmək qanunvericiliyinə və şirkətin daxili prosedurlarına uyğun şəkildə həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadənin oğludur.