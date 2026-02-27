Qadın hərbçilərə bu həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunması təklif edilir
Əsgər, matros və çavuş vəzifələrində olan qadın hərbi qulluqçular üçün bir sıra həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunması təklif edilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (Ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində öz əksini tapıb.
Silahlı Qüvvələrin İntizam Nizamnaməsinə əsasən, əsgərlər, matroslar və çavuşlar üçün aşağıdakı həvəsləndirmələr tətbiq edilir:
- baş əsgər (baş matros) hərbi rütbəsi vermək;
- müddətindən artıq xidmət çavuşlarına ştat üzrə tutduqları vəzifə üçün müəyyən edilmiş rütbədən bir pillə yuxarı rütbə vermək;
- müddətli xidmət əsgərlərinə, matroslarına və çavuşlarına (ali hərbi məktəblərin kursantlarından başqa) məzuniyyət yerinə gedib-qayıtma vaxtı nəzərə alınmadan 10 sutkayadək qısamüddətli məzuniyyət vermək.
Əsgər, matros və çavuş vəzifələrində olan qadın hərbi qulluqçular üçün yuxarıdakılar istisna edilməklə həvəsləndirmələr tətbiq edilir.
Ombudsmanın məruzəsində bu müddəanın bərabərlik hüququnun təmini baxımından ziddiyyət yaratdığından bu istisna halların aradan qaldırılması ilə bağlı İntizam Nizamnaməsinə müvafiq dəyişikliyin edilməsi təklif edilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре