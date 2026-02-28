Mədə ağrısının səbəbləri
Mədə ağrısı insanların ən çox qarşılaşdığı sağlamlıq şikayətlərindən biridir.
Day.Az Onlayn.media -a istinadən xəbər verir ki, bu ağrı bəzən yüngül narahatlıq kimi hiss olunsa da, bəzi hallarda gündəlik həyatı çətinləşdirəcək qədər güclü ola bilər. Mədə ağrısının yaranma səbəbləri müxtəlifdir və sadə həzm pozğunluğundan tutmuş ciddi xəstəliklərə qədər dəyişə bilər.
Ən çox rast gəlinən səbəblərdən biri qastritdir. Qastrit mədə selikli qişasının iltihabıdır və əsasən düzgün qidalanmamaq, həddindən artıq acı və yağlı yeməklər, stress və bəzi dərmanların qəbulu nəticəsində yaranır. Bu zaman mədədə yanma, göynəmə və ürəkbulanma hissi meydana çıxa bilər. Digər geniş yayılmış problem isə reflüksdür. Bu halda mədə turşusu qida borusuna doğru qayıdır və həm sinədə, həm də mədədə yanma hissi yaradır.
Mədə xorası da ağrının ciddi səbəblərindən hesab olunur. Xora mədənin daxili divarında yara əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur və çox vaxt Helicobacter pylori bakteriyası ilə əlaqəli olur. Müalicə olunmadıqda ağrılar davamlı və daha kəskin ola bilər. Qida zəhərlənməsi də mədə ağrısına səbəb olan hallardandır. Keyfiyyətsiz və ya xarab olmuş qidaların qəbulu nəticəsində qarında sancı, ürəkbulanma və qusma baş verə bilər.
Bundan əlavə, həddindən artıq qaz yığılması, sürətli yemək vərdişi və qazlı içkilər mədədə təzyiq və sancı yarada bilər. Stress və emosional gərginlik də həzm sisteminə mənfi təsir göstərir. Uzunmüddətli psixoloji gərginlik mədə turşusunun artmasına və nəticədə ağrıların yaranmasına səbəb ola bilər. Bəzi hallarda isə ağrının mənbəyi mədənin özü deyil, öd kisəsi, pankreas və ya bağırsaqlarla bağlı problemlər olur.
Mədə ağrısı tez-tez təkrarlanırsa, uzun müddət davam edirsə və ya şiddətlidirsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Xüsusilə qanlı qusma, qara nəcis, yüksək hərarət və ya səbəbsiz arıqlama kimi əlamətlər müşahidə olunarsa, tibbi müayinə gecikdirilməməlidir. Sağlam qidalanma, nizamlı həyat tərzi və vaxtında müalicə mədə problemlərinin qarşısını almaqda mühüm rol oynayır.
