https://news.day.az/azerinews/1819121.html SEPAH-ın yeni baş komandanı məlum olub İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yeni baş komandanı məlum olub. Day.Az İran mediasına istinadən xəbər verir ki, briqada generalı Əhməd Vahidi İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) yeni baş komandanı təyin edilib.
Qeyd edək ki, SEPAH komandanı general-mayor Məhəmməd Pakpur ABŞ-İsrail aviazərbələri nəticəsində öldürülüb.
