Texasda baş verən atışma zamanı 3 nəfər ölüb ABŞ-nin Texas ştatının Ostin şəhərində əyləncə məkanlarından birində yerli vaxtla gecə saatlarında atışma baş verib. AZƏRTAC-ın məlumatına görə, silahlı sübhəli şəxsin açdığı atəş nəticəsində üç nəfər həlak olub, 14 nəfər yaralanıb.
