Azərbaycan-bp əməkdaşlığının gündəliyində duran perspektivli layihələr müzakirə edilib

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov martın 2-də bp şirkətinin Hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti Qordon Birrelin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetindən Day.Az-a verilən məlumata görə, görüş zamanı Azərbaycan ilə bp arasında formalaşmış uzunmüddətli qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq münasibətlərindən məmnunluq ifadə edilib.
Bildirilib ki, bp-nin Azərbaycanda reallaşdırdığı layihələrin önəmi qeyd olunub, eyni zamanda ikitərəfli əməkdaşlığın gündəliyində duran perspektivli layihələr nəzərdən keçirilib.
