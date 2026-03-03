https://news.day.az/azerinews/1819632.html İrandan bəzi məhsulların ixracına QADAĞA İran bir sıra məhsulların ixracını qadağan edib. Day.Az "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Gömrük İdarəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, İranın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mövcud şəraitdə ölkə bazarında qiymətləri tənzimləmək məqsədilə yumurta, pomidor və xurmanın ixracına qadağa tətbiq edib.
İrandan bəzi məhsulların ixracına QADAĞA
İran bir sıra məhsulların ixracını qadağan edib.
Day.Az "Tasnim"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Gömrük İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, İranın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mövcud şəraitdə ölkə bazarında qiymətləri tənzimləmək məqsədilə yumurta, pomidor və xurmanın ixracına qadağa tətbiq edib.
Qadağanın qeyri-müəyyən müddətə tətbiq olunduğu bildirilir.
Xatırladaq ki, İran ötən gündən etibarən kartof ixracına da qadağa elan etmişdi.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре