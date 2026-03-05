İftarda bu məqamlara diqqət edin
Ramazanda uzunmüddətli aclıqdan sonra iftar zamanı düzgün qidalanma sağlamlıq üçün vacibdir. Həkimlər tələsik və ağır yeməklərin həzm problemləri və halsızlıq yarada biləcəyini bildirirlər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, orucu qazlı və şəkərli içkilərlə açmaq tövsiyə edilmir.
Mütəxəssislər iftara su və ya xurma ilə başlamağı məsləhət görürlər. Eyni zamanda, birdən-birə böyük porsiya yemək əvəzinə qidalanmanı mərhələli şəkildə - əvvəl şorba və yüngül yeməklər, sonra əsas yemək kimi davam etdirmək daha faydalıdır.
Yağlı, qızartma və çoxlu xəmir məmulatları mədə problemləri və çəki artımına səbəb ola bilər. Şirniyyatların isə iftardan 1-2 saat sonra yeyilməsi tövsiyə olunur.
Həkimlər iftarla imsak arasında kifayət qədər su içməyin vacibliyini vurğulayır, kofeinli içkilərin isə maye itkisini artıra biləcəyini qeyd edirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре