Azərbaycan İƏT ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsində çox mühüm rol oynayır - Baş katib
Azərbaycan İƏT ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsində çox mühüm rol oynayaraq regional nəqliyyat bağlantısı mərkəzi kimi çıxış edir.
Day.Az xəbər verir ki bunu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş katibi doktor Əsəd M.Xan Trend-ə müsahibəsində bildirib.
"Şərq-Qərb və Şimal-Cənub əsas marşrutlarının kəsişməsində strateji mövqedə yerləşən ölkə bu böyük bazarlar arasında tranzit axınlarının təmin olunmasına töhfə verir. Azərbaycan müasir nəqliyyat infrastrukturuna davamlı şəkildə sərmayə qoyur, xüsusilə də dəmir yollarına, avtomobil magistrallarına və Xəzər dənizində liman infrastrukturuna xüsusi diqqət ayırır. Bu isə İƏT dövlətlərini qlobal ticarət marşrutları ilə birləşdirən multimodal nəqliyyat şəbəkəsinin formalaşmasına imkan verib", - deyə Əsəd M. Xan əlavə edib.
Baş katib bildirib ki, dəmir yolu və avtomobil yolu dəhlizlərinin genişləndirilməsi və modernləşdirilməsi, həmçinin liman əməliyyatlarının rəqəmsallaşdırılması daxil olmaqla infrastrukturun davamlı inkişafı regional bağlantının daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Elektron sənədlərin tətbiqi, "vahid pəncərə" sistemləri və texniki standartların harmonizasiyası vasitəsilə gömrük və tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi də sərhədlərarası daşımaların səmərəliliyini artıracaq.
Onun sözlərinə görə, bundan əlavə, xüsusilə Orta Dəhliz və Şimal-Cənub istiqaməti üzrə yeni ticarət marşrutlarının inkişafı nəqliyyat imkanlarının şaxələndirilməsinə və İƏT regionunda təchizat zəncirlərinin dayanıqlılığının artırılmasına imkan verəcək.
Xatırladaq ki, Orta Dəhliz regionun bir neçə ölkəsindən keçən və Asiyanı Avropa ilə birləşdirən nəqliyyat ticarət yoludur. O, ənənəvi Şimal və Cənub Dəhlizlərinə alternativ kimi xidmət edir.
Marşrut Çindən başlayır və Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan kimi Orta Asiya ölkələrindən keçir. Daha sonra Xəzər dənizini, Azərbaycanı, Gürcüstanı və Türkiyəni keçərək Avropaya çıxır. Orta Dəhliz, Çin də daxil olmaqla, Şərqi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən daha uzun dəniz yollarını keçərək quru yoludur.
