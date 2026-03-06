https://news.day.az/azerinews/1820450.html Temperatur 5-8 dərəcə enəcək - Bu tarixdə Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə enəcək. Day.Az bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, martın 7-si Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq 9-u gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı, Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
