“Brent” markalı neftin qiyməti bir barel üçün 102 dolları keçib

"ICE London" qitələrarası birjasında "Brent" markalı xam neftin qiyməti 30 avqust 2022-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq barel üçün 102 dolları keçib.

Day.Az xəbər verir ki, neftin qiyməti 9,46% artaraq 102,15 dollara çatıb.