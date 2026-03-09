https://news.day.az/azerinews/1820884.html “Brent” markalı neftin qiyməti bir barel üçün 102 dolları keçib "ICE London" qitələrarası birjasında "Brent" markalı xam neftin qiyməti 30 avqust 2022-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq barel üçün 102 dolları keçib. Day.Az xəbər verir ki, neftin qiyməti 9,46% artaraq 102,15 dollara çatıb.
