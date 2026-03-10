https://news.day.az/azerinews/1821155.html Milli Məclisin nümayəndə heyəti Riqada Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb - FOTO Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın tapşırığı ilə Azərbaycan-Latviya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupun nümayəndələri Riqada görüşlər keçirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, nümayəndə heyətinə Beynəlxalq Parlamentlərarası İttifaqının (IPU) vitse-prezidenti Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova, işçi qrupun rəhbəri Kəmran Bayramov və qrupun üzvü, deputat Fazil Mustafa daxildir.
Azərbayacan parlamentariləri martın 9-da Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauze ilə görüş keçiriblər.
Görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq potensialını müzakirə ediblər.
