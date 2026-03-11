"Ford" 1,74 milyon avtomobili GERİ ÇAĞIRIR
"Ford Motor Company" arxa görüntü kamerası sistemlərindəki problemlər səbəbindən təxminən 1,74 milyon avtomobili əhatə edən iki geri çağırış elan edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Milli Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Administrasiyasının (NHTSA) xəbərdarlığına görə, bəzi "Ford Bronco" və "Ford Edge" avtomobillərində məlumat-əyləncə sisteminin daxili komponenti həddindən artıq qıza və sönə bilər. Bu isə geri hərəkət zamanı kamera görüntüsünün ekranda görünməməsinə səbəb olur.
Bundan əlavə, bəzi "Ford Escape", "Lincoln Corsair", "Lincoln Aviator" və "Ford Explorer" avtomobillərində arxa görüntü kamerasının təsviri tərs və ya çevrilmiş şəkildə göstərilə bilər.
Geri çağırış 849 310 ədəd "Bronco" və "Edge", eləcə də 889 950 ədəd "Escape", "Corsair", "Aviator" və "Explorer" modelini əhatə edir.
NHTSA hər iki nasazlığın yol-nəqliyyat hadisələri riskini artıra biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре