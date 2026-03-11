https://news.day.az/azerinews/1821202.html "Eşref Rüya"da növbəti ayrılıq "Eşref Rüya" serialında yeni bir ayrılıq baş verəcək. İki mövsümdür hekayədə Nisanın yaxın rəfiqəsi Ceren obrazını canlandıran Gökçem Çoban layihədən ayrılmağa hazırlaşır. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Gökçem Çobanın həyat verdiyi Ceren obrazı, serialın 36-cı bölümündə hekayə ilə vidalaşaraq komandadan ayrılacaq.
"Eşref Rüya"da növbəti ayrılıq
"Eşref Rüya" serialında yeni bir ayrılıq baş verəcək. İki mövsümdür hekayədə Nisanın yaxın rəfiqəsi Ceren obrazını canlandıran Gökçem Çoban layihədən ayrılmağa hazırlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Gökçem Çobanın həyat verdiyi Ceren obrazı, serialın 36-cı bölümündə hekayə ilə vidalaşaraq komandadan ayrılacaq.
"Eşref Rüya" serialı dram və kriminal janrlarının kəsişməsində cərəyan edən maraqlı bir həyat hekayəsindən bəhs edir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре