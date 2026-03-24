Omandakı vətəndaşlarımız sığınacaqlardan çıxa bilər - ABŞ səfirliyi
ABŞ-nin Omandakı səfirliyi təhlükəsizliklə bağlı vəziyətin nisbətən səngiməsi fonunda ölkədə olan amerikalılar üçün sığınacaqlarda qalmaqla bağlı tövsiyəni ləğv edib. Müvafiq məlumat diplomatik nümayəndəliyin rəsmi saytında yerləşdirilib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
"ABŞ-nin (Omanın paytaxtı) Məsqətdəki səfirliyi sığınacaqlarda qalmaq tövsiyəsini ləğv edib. Səfirlik əməkdaşlarının sərbəst hərəkəti Məsqətdəki diplomatik nümayəndəliyin binasından 50 km radiusla məhdudlaşdırılır", - səfirlik bildirib.
Diplomatik nümayəndəlik qeyd edib ki, Omanın digər bölgələrində ABŞ vətəndaşları hələlik ehtiyat tədbirlərinə riayət etməli və yerli hakimiyyət orqanlarının tövsiyələrinə əməl etməlidirlər.
Qeyd edək ki, ABŞ və İran arasında nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda konkret razılaşma əldə olunmadığına görə, 28 fevraldan etibarən ABŞ və İsrail İrana hərbi hava hücumlarına başlayıb. Buna cavab olaraq İran da həmin gündən etibarən İsrailə və ABŞ-nin region ölkələrindəki hərbi obyektlərinə raket və dronlarla hücum edib.
İrana hərbi hava hücumlarının ilk günündə İranın Ali Lideri Ayətullah Seyid Əli Xamenei, bir sıra yüksək vəzifəli hərbçilər ölüb. 8 martda İranın Ekspertlər Məclisi səsçoxluğu ilə Ayətullah Seyid Əli Xameneinin oğlu Seyid Muctaba Xameneini İranın 3-cü Ali Lideri seçib.
İrana hərbi hava hücumları nəticəsində İran Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-mayor Əbdülrəhim Musəvi, İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanı Məhəmməd Pakpur, Ali Liderinin müşaviri və Müdafiə Şurasının katibi Əli Şəmxani, müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə, kəşfiyyat naziri İsmayıl Xətib, Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani, Bəsic Təşkilatının komandiri Qulamreza Süleymani və başqaları hərbi hava hücumları zamanı ölüblər.
1-5 mart tarixlərində qarşıdurma daha da genişlənərək Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrini əhatə edib.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb və bir sıra ölkələr vətəndaşlarını regionu tərk etməyə çağırıb.
