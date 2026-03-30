https://news.day.az/azerinews/1824858.html
Paşinyan Baş nazir postuna namizəd oldu
Ermənistanda "Mülki Müqavilə" partiyasının daxili səsverməsinin iki mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Nəticələrə əsasən, ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan yenidən baş nazir postuna namizəd göstərilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.
Qeyd edək ki, Ermənistanda parlament seçkiləri 7 iyun tarixində keçiriləcək.
