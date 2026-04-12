ABŞ ilə danışıqlarda iki və ya üç vacib məsələdə fikir ayrılığı yaranıb - İran XİN
İran və ABŞ bəzi məsələlərdə razılığa gəldilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İsmayıl Bəqai deyib.
O bildirib ki, lakin iki və ya üç vacib mövzuda fikir ayrılığı yaranıb.
"Bir sıra məsələlərdə qarşılıqlı anlaşma əldə edildi, lakin 2-3 vacib məsələdə fikir ayrılığı yaranıb və nəticədə danışıqlarda razılıq əldə olunmayıb", - deyə o bildirib.
Nazirlik rəsmisi əlavə edib ki, danışıqlarda Hörmüz boğazı kimi bəzi yeni mövzular əlavə edilib və onların hər birinin özünəməxsus mürəkkəbliyi var.
