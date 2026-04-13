Çuğundur şirəsinin faydaları: Niyə içməliyik?
Çuğundur (Beta vulgaris) polifenollar, antioksidantlar və elektrolitlərlə zəngin bir kök tərəvəzdir.
Çuğundurun tərkibində yüksək miqdarda nitratlar var.
Bədən bu nitratları nitrik oksidə çevirir. Nitrik oksid qan damarlarını genişləndirir və boşaldır, bu da qan təzyiqinin (təzyiqin) əhəmiyyətli dərəcədə düşməsinə səbəb olur.
Müntəzəm çuğundur şirəsi qəbulu əzələlərin səmərəliliyini və oksigen mənimsəməsini yaxşılaşdırır. Bu, idmançıların daha uzun müddət yorulmadan məşq etməsinə şərait yaradır.
Tərkibindəki betain maddəsi qaraciyəri toksinlərdən qoruyur və yağ yığılmasının qarşısını alır.
Beyinə gedən qan axınını artıraraq, yaşla bağlı yaranan koqnitiv pozuntuların (məsələn, Alzheymer) inkişafını ləngidə bilər.
Çuğundura tünd qırmızı rəngini verən betalain piqmentləri güclü antioksidantdır. Onlar hüceyrə zədələnməsinə qarşı qoruyucu qalxan yaradır və bədəndəki xroniki iltihabı azaldır.
Çuğundur şirəsi pəhriz üçün əla seçimdir. Aşağı kalorilidir (1 stəkanda cəmi 62 kcal), piylərin miqdarı yox dərəcəsindədir və tərkibindəki liflər toxluq hissi yaradır. Lakin təbii şəkər miqdarı yüksək olduğu üçün ölçülü istehlak edilməlidir.
Adətən gündə 1 stəkan (ölçülü şəkildə) içmək təhlükəsizdir. Lakin hər gün istifadə sidiyin və ya nəcisin qırmızı/çəhrayı rəngə boyanmasına (beeturia) səbəb ola bilər ki, bu tamamilə zərərsizdir.
Çuğundur yüksək miqdarda oksalat ehtiva edir. Böyrəyində kalsium-oksalat daşı yaranma riski olanlar ehtiyatlı olmalıdır.
Təzyiqi onsuz da aşağı olan və ya təzyiq dərmanı qəbul edən şəxslər həkimlə məsləhətləşməlidir, çünki şirə təzyiqi kəskin sala bilər.
1 Stəkan Pancar Şirəsinin Qida Dəyəri:
Maddə Miqdar
Enerji 62 kcal
Zülal 1,8 q
Lif 2,7 q
Folat 64,5 mkq
Maqnezium 34,7 mq.
