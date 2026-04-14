Azərbaycanda məşhur hotelin fəaliyyəti dayandırıldı

Şabran rayonu, Rəhimli kəndində yerləşən "Bağçalı" hotelinin fəaliyyəti dayandırılıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətindən Day.Az-a verilən məlumata görə, hoteldə keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib.

Belə ki:

- obyektdə avtomatik yanğınxəbərverici siqnalizasiya qurğusu tam quraşdırılmayıb, mövcud olan qurğu isə nasazdır;

- elektrik təsərrüfatı "Elektrik Qurğularının Quraşdırılması Qaydaları"nın tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, o cümlədən elektrik təsərrüfatına profilaktik baxış keçirilərək kabel və naqillərin izolyasiyasının gərginliyə qarşı müqaviməti ölçülməyib;

- obyekt ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin edilməyib və daxili yanğın kranları nasazdır;

- obyektin mətbəxində tavan hissələri yanar material olan lambirlə üzlənilib;

- yanğınsöndürmə avtomobillərinin yanğın su hovuzuna sərbəst yan alaraq su götürməsi üçün hovuz bərk örtüklü müvafiq meydança ilə təmin edilməyib, hovuza yaxınlaşmaq üçün hərəkət istiqamətini göstərən müvafiq lövhə quraşdırılmayıb:

 

- obyektin qazanxana və nasosxana otaqlarına yanar materiallar yığılıb;

- taxta konstruksiyalara odadavamlı məhlul hopdurulmayıb;

- yanğın zamanı insanların təxliyəsi üçün köçürmə planı tərtib olunmayıb;

- obyektin tüstü bacası təmizlənməyib;

- obyektin daşınmaz əmlakı "İcbari sığortalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sığorta olunmayıb.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq Şabran rayonu, Rəhimli kəndində yerləşən "Bağçalı" hotelinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub.