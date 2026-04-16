https://news.day.az/azerinews/1828238.html
İrandan Azərbaycana ümumilikdə 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO
İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsi davam etdirilir.
Day.Az-ın məlumatına görə, 28 fevral saat 08:00-dan 15 aprel saat 10:00-dək İrandan müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla ümumilikdə 3546 nəfər təxliyə olunub.
Xəbər yenilənəcək
