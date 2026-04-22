İran ikinci müharibəyə hazırlaşır: Strateji güclər yenidən qurulur

İran mümkün ikinci müharibə ehtimalına qarşı hərbi və iqtisadi sahədə sürətlə yenidən təşkilatlanır.

Day.Az xəbər verir ki, beynəlxalq mənbələrə görə, ABŞ ilə atəşkəs danışıqları davam etsə də Tehran paralel şəkildə müdafiə və davamlılıq imkanlarını gücləndirir.

Hərbi sahədə İran xüsusilə kiçik sürətli katerlər, İHA-lar və sahil raketləri ilə Hörmüz boğazında riskli mühit yaradır, eyni zamanda yeraltı raket bazalarını bərpa edir və ballistik potensialını artırır.

İqtisadi planda isə neft ixracı daha çevik modelə keçirilir. Xark adası ilə yanaşı digər terminallar da aktivləşdirilərək müharibə şəraitində davamlı gəlir təmin olunması hədəflənir.