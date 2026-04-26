Böyrək çatışmazlığına səbəb olan 6 QİDA
Böyrək sağlamlığını saniyələr içində təhdid edən "öldürücü qidaların" siyahısı açıqlanıb.
Milli.Az xəbər verir ki, siyahını Yaponiyanın dünyaca məşhur nefroloqu, professor Dr. Masahiro Kohzuki hazırlayıb.
Bir çox insanın "sağlam" olduğunu düşünərək istehlak etdiyi tərəvəz şirələrindən tutmuş səhər yeməyinin əsas tərkib hissəsi olan pendirlərə qədər olan bu təhlükəli siyahı dializə yol açır.
Emal olunmuş ət məhsulları
Kolbasa, vetçina və bekon kimi emal olunmuş qidalar yüksək miqdarda fosfor əsaslı qatqılar ehtiva edir. Doktor Kohzuki qeyd edir ki, bu maddələr böyrəyin filtrasiya sistemini həddindən artıq yükləyir və funksiyanın qəfil azalmasına səbəb olur.
Emulqatorlar olan pendirlər
Tərkibindəki emulqatorlar səbəbindən bu növ pendirlər böyrəyin həssas filtrini saniyələr ərzində tıxaya bilər. Yüksək duz və fosforun birləşməsi bu pendirləri birbaşa "riskli qidalar" kateqoriyasına daxil edir.
Meyvə şirələri
Bir çox insan müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə butulkada meyvə şirəsi içir. Lakin bu, tam bir şəkər tələsidir. Doktor Kohzuki tək bir qabda təxminən 6 şəkər kubuna bərabər olan 20-25 qram şəkər olduğunu qeyd edərək, bunun qan şəkərinin kəskin artmasına səbəb olduğunu və böyrəklərdəki qan damarlarını faktiki olaraq məhv etdiyini vurğulayır.
Enerji içkiləri
Professorun "heç vaxt toxunmayacağını" dediyi bu içkilər böyrəklərin ən böyük düşmənlərindən biridir. Onların yüksək kofein və kimyəvi tərkibi böyrəklərin funksional balansını kökündən pozur.
Turşu növləri
Yüksək duz tərkibinə görə turşular böyrəklər üçün "1-ci səviyyəli" təhlükəli qidalar siyahısında birinci yerdədir. Yüksək natrium səviyyəsi böyrək təzyiqini artırır və toxuma zədələnməsinə səbəb olur.
Şirin çörək və ağ un
Ağ un məhsulları və tərkibində rafinə edilmiş nişasta olan şirin çörəklər qan şəkərinin səviyyəsini sürətlə artırır. Bu, böyrəklərdə həyati əhəmiyyətli kapilyarlara dönməz zərər verir və orqan çatışmazlığı riskini artırır.
