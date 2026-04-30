Yuriy Petroviç Kamayev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Yuriy Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
Yuriy Petroviç Kamayev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamda qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə və vəzifə borcunu yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdiyinə görə Yuriy Petroviç Kamayev təltif edilsin.
